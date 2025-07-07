Опрос hh.ru: 42% петербуржцев признались, что у них был роман с коллегами

За четыре десятилетия карьеры жители Северной столицы проводят на работе приблизительно 10 лет, а с учетом увеличивающихся переработок этот срок может вырасти до 15-20 лет. Именно поэтому офис для многих становится вторым домом, где не только крепнет дружба, но и зарождаются семейные отношения. С результатами исследования сервиса hh.ru ознакомился телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным аналитиков, 42% опрошенных имели романы с коллегами. Самыми романтичными оказались представители высшего и среднего менеджмента — среди них служебные романы случались в 53% случаев. Не отстают работники сферы туризма и ресторанного бизнеса — 42%, а также менеджеры по продажам — 41%.

В то же время в научной и образовательной среде романтические отношения возникают реже — всего в 21% случаев. Также выяснилось, что 35% петербуржцев продолжают встречаться с бывшими коллегами: 20% пока не вступили в брак, 15% уже оформили отношения официально, а 4% уже развелись.