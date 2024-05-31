Опрос «Х5 Клуб»: 75,5% россиян чаще всего вспоминают из детства вкус свежеиспеченного хлеба

Более 75% россиян во время опроса рассказали, что, ностальгируя о вкусах из детства, чаще всего вспоминают запах свежеиспеченного хлеба. Об этом говорится в исследовании программы лояльности «Х5 Клуб», написал Life .

Еще у 64% опрошенных ярким воспоминанием являются мандарины на Новый год, 60,3% респондентов с удовольствием вспоминают вкус ириса «Кис-кис», 56,1% до сих пор неравнодушны к пломбиру в стаканчике.

У 44% россиян с детством ассоциируется жвачка Love is. В этот список также вошли Kinder Сюрприз, растворимые напитки Zuko и Yupi и яичница с колбасой.