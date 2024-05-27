Опрос «ФедералПресс»: лишь 26% россиян считают, что свадьба должна быть пышной

Только 26% опрошенных россиян считают, что свадьба должна быть пышной, ведь она бывает только раз в жизни. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом «ФедералПресс» .

Еще 29% респондентов отметили, что достаточно провести небольшое торжество в кругу родственников, 17% и вовсе сообщили, что можно просто зарегистрироваться в загсе, около 14% не видят смысла в пышных торжествах.

В опросе также говорится, что 14% россиян не считают обязательным оформление брака, для них приемлемо жить вместе без штампа в паспорте.