Опрос «ФедералПресс»: 52% россиян мечтают об увеличении допустимых размеров ручной клади

В Москве стало известно, что сенатор Айрат Гибатдинов выдвинул предложение по стандартизации норм в области гражданской авиации. «ФедералПресс» изучил ожидания россиян по этому вопросу.
Редакция «ФедералПресс» провела опрос на тему: «Какие изменения в правилах провоза ручной клади вы бы хотели видеть?». Результаты показали, что 52% респондентов желали бы увеличения допустимых размеров ручной клади. При этом 24% опрошенных довольны текущими правилами и не видят необходимости в изменениях.
Желание увеличить допустимый вес ручной клади высказали 16% участников, в то время как 8% опрошенных предпочли бы упростить процесс проверки клади.
Ранее издание сообщало, что законопроект Гибатдинова предполагает отмену права авиаперевозчиков на самостоятельное определение параметров допустимого веса и габаритов ручной клади. Целью данной инициативы является приведение стандартов к единому виду и устранение различий между авиакомпаниями.
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