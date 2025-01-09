Опрос «ФедералПресс»: 27% россиян провели праздники перед телевизором

Опрос издания «ФедералПресс» показал, что россияне по-разному использовали длинные новогодние каникулы. Согласно исследованию, 27% опрошенных предпочли провести время, отдыхая на диване и смотря телевизор.

Около четверти респондентов (25%) рассказали, что ничего не делали и наслаждались полным бездельем. Примерно 20% продолжали работать даже в праздничные дни. Провести время дома с детьми решили 15% россиян, отправиться в поездку решились 8%, а встретиться с друзьями удалось лишь 5% опрошенных.

В 2025 году самая короткая рабочая неделя придется на начало января — россиянам предстоит приступить к труду только 9 и 10 января.