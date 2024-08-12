Опрос «ФедералПресс»: 16% россиян высказались против электросамокатов в городах

Около 16% россиян считают, что электросамокатам не место на улицах российских городов. Граждане, участвовавшие в опросе, который провел «ФедералПресс», выбрали вариант «Обязательно запретить».

Ранее депутаты Госдумы начали разработку законопроекта о полном запрете электросамокатов.

Еще 15% респондентов отметили, что запрещать самокаты необязательно: для них следует создать инфраструктуру. Около 12% опрошенных предложили оставить их в парках. Примерно 14% россиян и вовсе заявили, что электросамокаты никак им не мешают передвигаться по улицам.

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