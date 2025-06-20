Опрос: более 52% россиян не готовы дополнительно оплачивать благоустройство дворов

Ведущий продуктолог СК10 Елена Селина и ее коллеги провели опросы в крупных российских городах и выяснили, что 52,8% горожан выбирают дом для отдыха, 18,3% уезжают на дачу, а 15,1% и 13,8% соответственно проводят время в парках или во дворах. Об этом написал MK.RU .

При этом дворы многоквартирных домов часто не обеспечены необходимой инфраструктурой для летнего отдыха. Респонденты отметили, что им не хватает шезлонгов и гамаков (26,6%), фонтанов (17,9%), прогулочных аллей (15,6%) и амфитеатра для кинопросмотров и концертов (8,3%). У трети опрошенных во дворах вообще нет благоустройства для летнего досуга.

Наличие точек притяжения для летнего отдыха является важной составляющей придомового пространства. 30,3% респондентов хотят проводить время на свежем воздухе, а 29,4% мечтают, чтобы отдых был интересным. Эстетика также важна — за нее высказались 20,6% опрошенных. Еще 19,7% считают, что насыщенная «летняя» инфраструктура помогает справляться с жарой.

Однако больше половины опрошенных (52,3%) не готовы дополнительно оплачивать услугу «летний отдых во дворе». Остальные согласны на это, но с оговорками: 24,8% жильцов согласны платить «в разумных пределах», а по 11% голосов набрали ответы «при наличии камер» и «если инфраструктура предназначена только для жителей проекта».