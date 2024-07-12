Опрос «Авито Работы»: 22% россиян рассказали, что планируют повысить свой доход в течение трех лет

Аналитики сервиса «Авито Работа» в результате опроса выяснили у россиян, какой доход они хотели бы иметь и в течение какого времени собираются его достичь. Респонденты рассказали, что в среднем хотели бы зарабатывать в месяц 205 тысяч рублей, написал «Ридус» .

Так, каждый десятый опрошенный имеет конкретный план маршрута к зарплате своей мечты, еще 38% работают над созданием такого плана. Около 38% отметили, что имеют общие идеи относительно этой темы, а 16% вообще ни разу не задумывались о шагах, которые позволят повысить доход.

Примерно 11% опрошенных планируют выполнить свой план в течение года, 24% россиян считают, что им потребуется до двух лет, а 22% респондентов рассчитывают на период до трех лет.