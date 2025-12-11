Определилась тройка лидеров в борьбе за звание Молодежной столицы России

В России началось голосование за выбор Молодежной столицы страны. Любой гражданин может проголосовать за город, который станет центром молодежных мероприятий в 2026 году. Челябинск уже вошел в тройку лидеров, написал «ФедералПресс» .

«Город стальных людей» известен своей богатой историей и тем, что рядом с ним в 2013 году приземлился метеорит.

В Челябинске уже есть более 400 объектов инфраструктуры для работы, досуга и творчества, что делает его привлекательным для молодежи. В 2026 году город собирается принять Всероссийский слет студенческих отрядов.

Голосование проходит на портале «Госуслуги» и продлится до 19 декабря. Участвовать могут все авторизованные пользователи, кроме жителей того региона, за который они голосуют.

Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев уверен, что победа позволит реализовать масштабные проекты: открыть Дом молодежи, сделать город организатором ярких федеральных событий, концертов и форумов.

Кроме Челябинска, на звание «Молодежной столицы 2026» претендуют Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард и Томск.