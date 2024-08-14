Опасное существо из Атлантики нашли на пляже в Крыму

Синяя медуза из Атлантики напугала отдыхающих на пляже в Новороссийске

Фото: Freepik

На пляже в Новороссийске заметили необычную синюю медузу, которая могла приплыть из Атлантического океана. Об этом сообщило издание «Новороссийский рабочий».

Морское животное нашла женщина в прибрежных водах у села Южная Озереевка и вытащила его на берег. Сначала она приняла медузу за синий пакет. Купающиеся рядом дети подсказали, что это живое существо.

«Медуза напоминает черноморских корнеротов, плотная на ощупь. На воздухе она кажется не такой яркой, как в воде», — отметили в статье.

Биолог Вениамин Голубитченко предположил, что такая необычная медуза могла приплыть из Атлантического океана. По его словам, похожих морских животных уже встречали в Крыму.

Другой ученый Сергей Иванов сообщил, что найденная медуза может относится к кубомедузам, чьи щупальца покрыты клетками с ядом.

Ранее в Крыму заметили активность медуз корнеротов. Отдыхающих предупредили, что такие медузы могут оставлять довольно обширные и болезненные ожоги.

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