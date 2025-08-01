ООО «Специализированный застройщик «На Минской» нарушило Закон о рекламе

Управлением в ходе осуществления мониторинга был выявлен факт распространения на территории Московской области рекламы на знаке дорожного движения.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «СЗ «На Минской» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.