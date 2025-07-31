ООО «СП Бизнес Кар» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего СМС-сообщения с рекламой автомобиля с признаками нарушения Закона о рекламе.
Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего СМС-сообщения с рекламой автомобиля с признаками нарушения Закона о рекламе.
Интересно
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
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