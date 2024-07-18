ООО «САЦ» допустило нарушения при организации и проведении торгов

Согласно доводу жалобы организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника, что лишило заявителя возможности дальнейшего участия в торгах.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов, и признала жалобу обоснованной.

ООО «САЦ» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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