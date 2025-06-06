ООО «НИКАС» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о совершении на его абонентский номер телефонного звонка с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «НИКАС» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
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