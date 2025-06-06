ООО «Интернет Решения» нарушило Закон о рекламе

В Управление поступило обращение физического лица о распространении в приложении торговой площадки рекламы акции с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Интернет Решения» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
Продукты, мотоциклы, генераторы и технику передали из Балашихи в зону СВО
Первый этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе завершат в июне
Гуманитарную помощь отправили из Балашихи в зону СВО
ВС России освободили Федоровку в ДНР
Генпрокурор поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье
Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте