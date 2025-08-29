ООО «Гарант-Бетон» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении на рекламном щите рекламы ООО «Гарант-Бетон» с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Гарант-Бетон» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП