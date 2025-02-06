Онлайн-школе RT, позволяющей бесплатно изучать журналистику, исполнилось 5 лет

Онлайн-школе RT , предоставляющей на конкурсной основе возможность бесплатно изучать журналистику, исполнилось пять лет. Желающие могут получить необходимые знания от ведущих профессионалов отрасли.

Преподавателями курсов выступают опытные сотрудники медиахолдинга RT: телеведущие, корреспонденты, операторы, режиссеры и продюсеры. В проекте также участвуют представители других крупных медиа и телеканалов. Среди них — телеведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс, журналист НТВ и блогер Сергей Малоземов, писатель и драматург Александр Цыпкин.

Ученикам школы RT предлагают разнообразные образовательные программы, включая курсы «Телевизионная и онлайн-журналистика», «Научно-популярная журналистика» и международный проект RT Academy. Первый вариант подходит как новичкам, так и опытным специалистам.