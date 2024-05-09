Онлайн-проект в память о Великой Отечественной войне стал международным | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 12:47 Онлайн-проект в память о Великой Отечественной войне стал международным Акция «География памяти» о местах боевой славы объединила миллионы людей РИА «Новости»

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Патриотический флешмоб «География памяти», посвященный подвигу советского народа во время Великой Отечественной войне, подошел к финалу. Он начался 2 мая и закончится в День Победы. Присоединившиеся к акции участники на своих страницах в соцсетях публиковали фотографии мест боевой славы с рассказом о подвигах героев. Об этом 360.ru сообщил руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Максим Руднев.

Он подчеркнул, что цель проекта — сохранить историческую память о героических подвигах предков во время Великой Отечественной войны.

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«Расскажу о монументе, расположенном на территории бывшего литейно-механического завода в Люблине, — это знаковое место. Именно здесь в 1941 году из работников завода был организован батальон ополченцев, который противостоял отборным войскам гитлеровцев, которые рвались к столице. Из 615 бойцов в живых остались лишь несколько человек», — рассказал Руднев.

Собеседник 360.ru напомнил, что командование поставило бойцам задачу пропустить части Красной армии и задержать противника.

Когда немецко-фашистские войска не смогли прорвать оборону, то сбросили на окопы батальона авиабомбы. Но бойцы не дрогнули. К началу октября, когда защиту продолжили держать всего несколько десятков человек, командир батальона с небольшой группой ценой своих жизней остановил наступление вражеских танков.

Флешмоб «География памяти» объединил миллионы людей. К нему присоединились не только россияне, но и дружественные страны ближнего зарубежья, которые гордятся подвигами своих предков и помнят об их вкладе в освобождение мира от фашизма.

Приуроченный ко Дню Победы патриотический флешмоб провели московские росгвардейцы. Бойцы прошли торжественным маршем по плацу столичного главка, а после перестроились в фразу «Спасибо Za Победу!». Так сотрудники силовой структуры почтили память героев Великой Отечественной войны и поддержали участников спецоперации.