ОНФ «За права заемщиков»: время работы дропперских карт сократилось до двух дней

Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в беседе с ИА НСН поделилась информацией о том, что благодаря системе Антифрод и оперативному информационному обмену между правоохранителями, регуляторами и банками, сроки использования карт дропперами значительно сократились.
Если ранее такая карта могла функционировать от нескольких недель до месяца, теперь этот период составляет всего около двух дней. После блокировки данных карты информация о дроппере передается в специальную базу, управляемую Центральным банком, что приводит к заморозке всех его счетов.
Для снятия денежных средств дропперу необходимо лично явиться в банк и подтвердить законность происхождения этих средств. При этом люди, попавшие в эту базу, автоматически теряют возможность открывать новые банковские счета и получать кредиты, пояснила эксперт.
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