OneTwoTrip: Ярославль возглавил рейтинг самых популярных городов Золотого кольца

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования отелей и выяснили, какие города Золотого кольца этой осенью наиболее популярны среди россиян. С результатами исследования ознакомился сайт RT .

Средняя стоимость номера в городах Золотого кольца составляет 7,3 тысячи рублей в сутки, что на 100 рублей меньше, чем в 2024 году.

«Самым популярным городом этой осенью оказался Ярославль: 27,8% бронирований отелей приходятся именно на столицу Золотого кольца, что на 10% меньше, чем год назад», — отметили аналитики.

Второе место рейтинга занял Владимир с долей гостиничных бронирований 23%. Спрос на жилье там вырос на 23%. Замкнула тройку лидеров Кострома с 16,3%. По сравнению с прошлой осенью интерес к направлению вырос на 20%.

Далее следуют Суздаль (10,5%), Иваново (7,2%), Переславль-Залесский (6,2%), Сергиев Посад (4,3%), Ростов Великий (2,9%) и Углич (1,9%).

Эксперты добавили, что Переславль-Залесский стал более востребованным у путешественников (доля выросла на 68%), а также Иваново (+16%) и Сергиев Посад (+8%). При этом интерес к Суздалю снизился на 38%, к Ростову — на 28%, к Угличу — на 14%.