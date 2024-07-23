Омбудсмен Волынец раскритиковала идею размещать фото детей в свидетельстве о рождении

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала инициативу о добавлении в свидетельство о рождении фотографий ребенка в возрасте трех, семи и девяти лет. Об этом сообщил Life .

По мнению общественника, сама идея может оказаться нецелесообразной и трудноосуществимой. Кроме того, нововведение способно создать дополнительные трудности для родителей.

«Им нужно будет постоянно фотографировать ребенка, приносить эти фотографии в загс либо в паспортный стол. И так далее», — пояснила омбудсмен.

На ее взгляд, реализация предложения вызовет больше вопросов, чем позитивного эффекта.