Омбудсмен Волынец призвала запретить продажу газировки несовершеннолетним

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с « Абзацем » выразила мнение, что употребление детьми газированных напитков может отрицательно сказаться на их здоровье.

Омбудсмен предложила запретить продажу таких напитков несовершеннолетним на законодательном уровне. По ее словам, пристрастие к лимонадам провоцирует у детей ожирение и нарушение обмена веществ. Кроме того, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

«Сильногазированные напитки, содержащие высокое количество искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов, могут <…> оказывать негативное влияние на состояние зубов и костной системы у детей», — добавила эксперт.

Волынец подчеркнула, что государственные структуры и местные администрации должны быть уполномочены вводить соответствующие ограничения, направленные на защиту здоровья детей, их физического, умственного и душевного благополучия.