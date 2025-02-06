Омбудсмен Волынец призвала лишить права на УДО за преступления против детей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила лишить граждан, осужденных за преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних, права на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщил « Абзац ».

По мнению омбудсмена, увеличение срока изоляции таких злоумышленников от общества снизит вероятность повторения ими аналогичных деяний в отношении детей.

«В целях повышения защиты детей и снижения рисков рецидива преступлений против несовершеннолетних я прошу инициировать изменения в статью 79 УК РФ», — заявила Волынец.

Соответствующее обращение она направила председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову, а также главе комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.