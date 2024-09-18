Омбудсмен Волынец поддержала намерение запретить усыновление гражданам стран, где разрешена смена пола

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о рассмотрении законопроекта о запрете на усыновление российских детей для граждан государств, где разрешена смена пола. В беседе с RT инициативу прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
По ее мнению, соответствующее намерение является чрезвычайно важным и актуальным.
«Мы должны понимать, что никакие извращенцы и пальцем не прикоснутся к нашим российским детям», — заявила омбудсмен.
Она также указала на необходимость избавиться от практики иностранного усыновления в РФ. Кроме того, Волынец выразила надежду на скорое принятие данного закона.
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