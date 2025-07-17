Омбудсмен Волынец назвала обращения по вопросу нехватки мест в школах самыми частыми

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поделилась информацией о наиболее распространенных проблемах, с которыми обращаются родители. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам омбудсмена, большая часть вопросов касается темы семейных связей и воспитания детей. Родители интересуются о правах ребенка после бракоразводных процессов.

«Второе место занимают вопросы, связанные с образованием. Это и нехватка мест в школах и детских садах, и школьные конфликты, буллинг», — добавила эксперт.

В третью группу проблем она отнесла социальную сферу: многие родители не осведомлены, куда и кому подавать заявления для получения пособий и льгот.