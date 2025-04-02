Омбудсмен Володарский: кадровый голод есть почти в каждой профессии

В России наблюдается нехватка специалистов почти во всех отраслях. Об этом заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Он подчеркнул, что дефицит кадров затрагивает и сферу образования: по информации РАНХиГС, в 2023 году не хватало около 250 тысяч учителей.

Володарский также отметил, что глобальная кадровая революция приводит к исчезновению старых профессий, а вузы продолжают подготовку специалистов по невостребованным направлениям. Это относится к части бухгалтерских специальностей и работе кассиров.