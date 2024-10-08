Омбудсмен Степанов призвал родителей не ставить под сомнение авторитет школы в глазах детей

Детский омбудсмен Андрей Степанов поделился с «ФедералПресс» мнением о жестокости среди детей и случаях травли в образовательных учреждениях. Он отметил, что своим поведением многие взрослые создают у детей сомнения в правоте школьной системы и справедливости.

По его словам, если родители начинают оказывать давление на руководство школы, то в конечном итоге те, у кого больше ресурсов, окажутся в выигрышной позиции.

В результате дети увидят подобное «справедливое» поведение, что может привести к их озлоблению и формированию негативных черт характера. Школа является важной частью нашего общества, и именно там проявляются многочисленные проблемы.

Степанов подчеркнул, что необходимо защищать школы и педагогов. Учителя должны оставаться для детей образцом справедливости и мудрости, к которым всегда можно обратиться за поддержкой и защитой.