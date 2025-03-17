Омбудсмен Романова: применение физических наказаний в школах недопустимо

Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова высказала свое мнение о физических наказаниях в отношении школьников. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам омбудсмена, применение подобных методов воспитания недопустимо. Срывы учителей происходят в трех случаях: специалист эмоционально выгорел; недостаточно профессионализма для решения педагогической задачи; ранее педагог уже совершал подобные действия, и они оставались без последствий.

«Огромное количество подобных фактов остаются без расследования, без наказания и становятся обыденными», — отметила Романова.

Она призвала взрослых перечитать законы, включая локальные правовые акты образовательных организаций. Родителям следует изучить «Правила поведения обучающихся», а педагогам — должностные инструкции, а также другие важные документы.