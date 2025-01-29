Омбудсмен Митянина: современные подростки умеют проявлять индивидуальность

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина поделилась мыслями о современных детях в беседе с «Петербургским дневником» . Она отметила, что ей часто задают вопросы о том, чем современные дети отличаются от предыдущих поколений и какие трудности они испытывают.

Митянина уверена, что детство претерпело значительные изменения. Дети отражают окружающую действительность и реагируют на нее соответствующим образом. Современные подростки стремятся к самостоятельности и независимости, свободно выражают свое мнение и проявляют индивидуальность. Их привлекают занятия, о которых старшие поколения могли и не догадываться. Подростковый период характеризуется эмоциональной нестабильностью, стремлением к самоутверждению и ориентацией на сверстников.

Современные дети имеют доступ к множеству возможностей, однако они предпочитают простые и быстрые способы достижения целей, стремясь получить результат немедленно и без особых усилий. Эта тенденция стала очевидной во время пандемии, когда выяснилось, что многим подросткам пришлось заново учиться общаться лицом к лицу.

Проблемы детей зачастую связаны не только с нарушениями их прав, но и с недостаточной поддержкой со стороны взрослых. По словам Митяниной, из-за возросшего информационного давления увеличивается число детей, которые нуждаются в консультации психологов.