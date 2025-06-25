Омбудсмен Миронов назвал стоимость преимуществом российского виски
Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы и владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба», в интервью ИА НСН объяснил рост популярности российского виски.
По его словам, отечественный продукт выигрывает у импортных аналогов прежде всего ценой.
«Он есть почти во всех ресторанах, и в целом рост его продаж связан в первую очередь с тем, что он используется в коктейлях», — объяснил специалист.
В заключение Миронов отметил, что россияне привыкли к известным брендам, но отечественные производители тоже находят своего потребителя.
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