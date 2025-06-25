Омбудсмен Миронов назвал стоимость преимуществом российского виски

По его словам, отечественный продукт выигрывает у импортных аналогов прежде всего ценой.

«Он есть почти во всех ресторанах, и в целом рост его продаж связан в первую очередь с тем, что он используется в коктейлях», — объяснил специалист.

В заключение Миронов отметил, что россияне привыкли к известным брендам, но отечественные производители тоже находят своего потребителя.