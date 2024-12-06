Омбудсмен Ярославская призвала ввести психологические встречи для пар при разводе

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала ввести обязательные психологические встречи для пар, подающих заявление на развод. Об этом сообщила « Национальная служба новостей ».

По мнению омбудсмена, такие просветительские собрания облегчат задачу многим людям.

«Именно в этот момент должен работать с парой медиатор или психолог. Специалист даст семье направления, куда им дальше идти, контакты центров, бесплатного юриста и так далее», — пояснила эксперт.

Ярославская отметила, что в обязанности медиатора не входит примирение супругов. Его цель — лишить бракоразводный процесс конфликтов. Данные мероприятия должны финансироваться государством, добавила специалист.