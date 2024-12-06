Омбудсмен Ярославская призвала ввести психологические встречи для пар при разводе
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала ввести обязательные психологические встречи для пар, подающих заявление на развод. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
По мнению омбудсмена, такие просветительские собрания облегчат задачу многим людям.
«Именно в этот момент должен работать с парой медиатор или психолог. Специалист даст семье направления, куда им дальше идти, контакты центров, бесплатного юриста и так далее», — пояснила эксперт.
Ярославская отметила, что в обязанности медиатора не входит примирение супругов. Его цель — лишить бракоразводный процесс конфликтов. Данные мероприятия должны финансироваться государством, добавила специалист.