Омбудсмен Ярославская призвала родителей не обсуждать учителей при детях

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва» с темой отношений детей и педагогов. Она обратилась к родителям с призывом быть внимательными к своим словам при детях.

По мнению омбудсмена, взрослые часто позволяют себе негативные суждения об учителях и других людях в присутствии ребенка. Дети быстро усваивают такие модели поведения и переносят их в свое общение со сверстниками.

«Уверяю вас, уважаемые родители, процесс вот этого агрессивного буллинга часто запускаете вы. Потому что в своем разговоре на кухне за обедом вы позволяете какие-то суждения об учителях, общих знакомых, о детях, о друзьях», — отметила Ярославская.

Ребенок, послушав родителей, понимает, что и ему можно обсуждать, добавила Ярославская.