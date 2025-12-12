Омбудсмен Ярославская призвала обеспечить детям на домашнем обучении общение со сверстниками

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская указала на необходимость обеспечить детям на домашнем обучении посещение офлайн-кружков. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По ее словам, процесс образования неразрывно связан с профессиональной ориентацией, ведь одна из задач обучения — подготовить ребенка к будущей профессии.

«А через онлайн как он полюбит этого человека, который будет для него важным взрослым, который его куда-то потянет», — высказалась омбудсмен.

Она также напомнила о необходимости общения со сверстками. Важно обеспечить ребенку качественную социализацию, дополнительные кружки и полноценное взаимодействие оффлайн.