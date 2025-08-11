Омбудсмен Ирина Волынец предложила повысить минимальные стипендии в России

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к Председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву с предложением увеличить минимальный размер стипендии для студентов до уровня МРОТ — более 22 тысяч рублей в 2025 году. Текст обращения оказался в распоряжении Life.ru .

Уполномоченный отметила, что не все родители могут содержать детей-студентов, а подработка может вредить учебе, особенно на сложных направлениях.

«Как прожить на 2,5–3 тысячи рублей? Не все родители могут содержать детей-студентов. Далеко не все студенты имеют возможность подрабатывать, и в любом случае работа вредит учебе», — заявила Волынец.

Также предлагается ввести дифференцированные стипендии в зависимости от успеваемости и участия в научной, спортивной и общественной жизни. Это поможет снизить социальное напряжение среди молодежи и поддержать социально уязвимые категории.