Омбудсмен Агапитова назвала закрытые учреждения уязвимой категорией

Уполномоченный по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова рассказала о работе с обращениями от заключенных. В беседе с газетой « Петербургский дневник » она назвала закрытые учреждения уязвимой категорией.

По словам омбудсмена, примерно 50% заявлений от спецконтингента оказываются соответствующими действительности. Порой подследственные преувеличивают некоторые факты в своих историях, добавила эксперт.

«Если речь идет об обращениях, касающихся здоровья, хронических заболеваний, несвоевременного оказания медицинской помощи, то тут мы можем вмешаться, помочь», — отметила Агапитова.

Она также сообщила, что в некоторых случаях приходится подключать прокуратуру и ФСИН.