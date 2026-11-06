Около трети россиян признались, что не говорят близким фразу «Я тебя люблю»

Около 31% жителей России практически никогда не произносят фразу «Я тебя люблю», предпочитая выражать чувства другими словами. Об этом сообщили аналитики сайта «Новости Mail.ru» и лейбла VK Records.

По данным исследования, главным языком любви респонденты назвали помощь близким (25%). Еще 24% выбрали прикосновения, а 23% — слова.

Среди альтернативных фраз для выражения чувств лидирует пожелание «Береги себя» (24%). В тройку также вошли «Ты мне важен/важна» (21%) и «Я рядом» (19%). При этом 6% опрошенных уверены, что ничто не заменит прямого признания.

Кроме того, 36% россиян хотя бы раз признавались в чувствах с помощью музыки. Самой популярной песней о любви респонденты назвали «Эхо любви» Анны Герман (19%).