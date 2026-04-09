Около 412 тысяч тонн картофеля планируют собрать в 2026 году в Нижегородской области

В 2026 году в Нижегородской области ожидается урожай картофеля около 412 тысяч тонн. Это соответствует плановым показателям прошлого года, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на областной региональный Минсельхоз.

Помимо картофеля, на территории Нижегородской области планируется вырастить 1 510 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 31,6 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также 70 тысяч тонн масличных культур. Ожидается урожай в размере 327,8 тысяч тонн сахарной свеклы и 1,6 тысяч тонн льноволокна и пеньковолокна.

К весенне-полевым работам уже закуплено 27,8 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет 72% от необходимого объема. Продолжаются дополнительные закупки. На комплекс мероприятий по мелиорации из бюджета будет выделено около 607 миллионов рублей.

В 2025 году в Нижегородской области были проведены гидромелиоративные мероприятия на площади 2431 гектар, а культуртехнические — на 893 гектарах залежных земель. Кислые почвы были произвесткованы на площади 12,8 тысяч гектаров.