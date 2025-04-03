Около 200 человек стали участниками фестиваля гостеприимства в Туле

В Туле состоялся фестиваль гостеприимства, где эксперты туристической отрасли представили город как оружейную столицу. Об этом сообщила « ТСН24 ».

Мероприятие прошло в креативном кластере «Октава», собрав около 200 участников, среди которых были гиды, туроператоры, экскурсоводы, отельеры, ремесленники и студенты. В ходе фестиваля обсуждались актуальные вопросы индустрии: творчество, обслуживание, удержание клиентов, стандарты и тенденции гостеприимства.

Эксперты отметили, что свыше 80% работников в сфере туризма не обладают высшим образованием. В связи с этим отрасль активно работает над привлечением школьников, созданием специализированных классов и академий гостеприимства, а также сотрудничает со студентами.