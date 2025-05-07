Около 1,8 млрд рублей выделили на ремонт участка Большого казанского кольца в Казани

Стоимость работ по ремонту части Большого казанского кольца в Советском районе Казани составит 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на тендер госзакупок.

Подрядчику необходимо будет не только обновить коммуникации, светофоры, дорожные ограждения и знаки, но также провести озеленение территории — высадить деревья и кустарники рядом с участком дороги.

Капитальный ремонт осуществляет заказчик — «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Документально зафиксировано обязательство завершить строительные работы до 11 ноября 2025 года включительно.