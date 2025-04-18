Океанолог Таврический: акулы чаще всего атакуют, когда испытывают голод

Океанолог Анатолий Таврический из Русского географического общества рассказал сайту aif.ru об особенностях нападения акул на людей.
Потенциально опасные места, где можно столкнуться с акулами — Мальдивы, Шри-Ланка, Египет и Бали.
Эксперт пояснил, что акулы чаще всего атакуют, когда испытывают голод и замечают движущийся объект, который кажется им съедобным. Также спровоцировать нападение может рана человека и кровь в воде, написал kp.ru.
Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль
СМИ сообщили, что США готовы признать Крым
Сотня военнослужащих СОЧ пытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре
Макаревич послал журналиста в ответ на предложение выступить в России
Молодежь Подмосковья пригласили на слет Всемирного фестиваля
Врачи Подмосковья и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте