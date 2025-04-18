Океанолог Таврический: акулы чаще всего атакуют, когда испытывают голод

Океанолог Анатолий Таврический из Русского географического общества рассказал сайту aif.ru об особенностях нападения акул на людей.

Потенциально опасные места, где можно столкнуться с акулами — Мальдивы, Шри-Ланка, Египет и Бали.

Эксперт пояснил, что акулы чаще всего атакуют, когда испытывают голод и замечают движущийся объект, который кажется им съедобным. Также спровоцировать нападение может рана человека и кровь в воде, написал kp.ru.