Охотовед Кузенков: дикие животные могут внезапно прийти на кладбище в поисках пищи | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:56 Охотовед Кузенков: дикие животные могут внезапно прийти на кладбище в поисках пищи

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Многие россияне посещают кладбища на Радоницу и оставляют там различные угощения. Еда может привлечь диких животных в такие места, сообщил биолог-охотовед Валерий Кузенков в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, в лесах, расположенных вблизи кладбищ, проживают белки, лисы, бродячие собаки и даже медведи. Если животные однажды полакомились пищей в определенном месте, они будут приходить туда снова и снова.

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Кузенков посоветовал при посещении кладбищ соблюдать меры предосторожности и обходить стороной стаи бродячих собак.