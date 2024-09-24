Офтальмолог Светлаков объяснил, что дети могут хуже видеть из-за плохого освещения и инфекций

Зрение у детей может начать ухудшаться из-за недостаточного освещения, высоких зрительных нагрузок, генетических факторов, а также нехватки витаминов и минералов, объяснил офтальмохирург Кирилл Светлаков в беседе NEWS.ru .

Он также добавил, что проблемы со зрением могут быть вызваны инфекциями и неправильными привычками во время чтения.

Недостаточное освещение, неправильная высота стола или стула, а также неподходящее расстояние до книги или экрана могут способствовать усталости глаз и снижению их функции. Отсутствие витаминов A, C, E и недостаток таких минералов, как цинк и омега-3, также могут негативно сказаться на зрении. Кроме того, некоторые инфекционные заболевания и воспалительные процессы, такие как конъюнктивит или блефарит, могут привести к временным или постоянным нарушениям зрения, отметил Светлаков.