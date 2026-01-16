Офтальмолог Садулаева рассказала о рисках для зрения при катании на коньках

Катание на коньках — популярное зимнее развлечение, но оно может привести к серьезным травмам глаз и глазницы. Врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева в беседе с «Известиями» рассказала о возможных последствиях падений и столкновений на льду.

Специалист подчеркнула, что удар по лицу или голове во время катания может вызвать различные проблемы со зрением: от поверхностных кровоизлияний до ретробульбарного кровоизлияния или орбитального компартмент-синдрома, при котором давление в глазнице стремительно нарастает, а зрение ухудшается за считаные часы.

«Внутриглазные кровоизлияния часто проявляются внезапным появлением плавающих помутнений и резким снижением четкости зрения», — отметила эксперт.

Она также обратила внимание на то, что симптомы вроде вспышек света, ощущения пелены или выпадения полей зрения после удара могут свидетельствовать о разрыве или отслойке сетчатки.

При оказании первой помощи важно не навредить. Пострадавшего следует как можно быстрее доставить в специализированный офтальмологический травмпункт, защитив глаз жестким щитком, который не оказывает давления на глазное яблоко.

Врач также подчеркнула, что травма головы часто сопровождается неврологическими симптомами: двоением в глазах, заметной разницей в размере зрачков, нарастающей головной болью, повторяющейся рвотой и выраженной сонливостью после падения. В таких случаях требуется срочная медицинская помощь.