Офтальмолог Баласанян предупредила о рисках ячменя и воспаления при наращивании ресниц

Для проведения процедуры по наращиванию ресниц не требуется медицинское образование, в результате можно получить некачественную услугу, которая приведет к развитию ячменя или к механической травме глаза. Об этом рассказала офтальмолог и офтальмохирург Виктория Баласанян в беседе с радио Sputnik .

По ее словам, попадание клея в волосяной фолликул века может привести к развитию воспаления, которое впоследствии выливается в ячмень.

«Наращивание ресниц может спровоцировать халязион — воспаление железы, расположенной в толще века, конъюнктивит, а в более тяжелых случаях — воспаление или даже ожог роговицы», — объяснила врач.

К признакам механического повреждения глаз относятся покраснение и острая боль, а также резкая светочувствительность и слезотечение. Поставить точный диагноз может только квалифицированный офтальмолог после очного приема, резюмировала Баласанян.