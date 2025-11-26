Официальный реестр «двойников» Деда Мороза могут ввести в России

В России планируют создать единый реестр аниматоров и исполнителей ролей Деда Мороза и Снегурочки. Это предложение направлено на повышение безопасности детских праздников и установление четких стандартов для их организации. Инициатива принадлежит заместителю председателя Всемирного Русского Народного Собора, председателю Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаилу Иванову, сообщил Life.ru .

Он подчеркнул необходимость введения единых требований к организаторам и исполнителям, чтобы создать безопасную среду для детей.

«Каждый аниматор, каждый Дед Мороз должны пройти минимальный социально-психологический контроль и иметь медицинскую справку, подтверждающую возможность работы в детских коллективах», — отметил Иванов.

Предложение также включает разработку содержательных и санитарных стандартов для детских утренников. Это подразумевает внедрение рекомендованных программ, воспитывающих нравственные качества, а также установление требований к безопасности костюмов, реквизита и помещений.

Координация между Роспотребнадзором, Минздравом и Минкультуры позволит создать эффективную систему контроля. Иванов подчеркнул, что это вопрос ответственности перед детьми и родителями, которые вправе ожидать качественные и безопасные услуги.