«Офицеры России» организовали встречу участников боевых действий на Поклонной горе

Во вторник, 1 июля, в парке на Поклонной горе у памятника Воинам-интернационалистам прошло мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. Организаторами праздника выступили Общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Московское городское отделение «Союз десантников» и Региональная общественная организация «Общество инвалидов войны в Афганистане «Московский Дом солдатского сердца», написала Общественная Служба Новостей .

На церемонии присутствовали ветераны боевых действий, воевавшие в конфликтах после Великой Отечественной войны, герои России и Советского Союза, депутаты Государственной Думы и Московской городской Думы, а также представители ветеранских и общественных организаций. Несмотря на отсутствие официального статуса Дня ветеранов боевых действий, ветераны, служившие в Афганистане, на Северном Кавказе, в Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и других странах, ежегодно собираются в этот день, чтобы почтить память боевых товарищей.

Участники мероприятия выразили благодарность ветеранам за их службу и мужество, а руководителей ветеранских и общественных организаций поздравили присутствующих с праздником.