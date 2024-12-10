Офицер с позывным Шприц рассказал, что военный врач в первую очередь должен быть бесстрашным

Командир российского медицинского взвода с позывным Шприц в беседе с RT рассказал о главных качествах, которыми должен обладать военный медик. По словам собеседника, врач, находящийся в зоне боевых действий, должен в первую очередь сохранять спокойствие и быть бесстрашным.

Человек с ранением, попавший в руки медика, должен быть уверен в том, что ему окажут помощь в любой ситуации. Офицер отметил, что даже если медик обучен всему и готов отвечать за жизни людей, служба в любом случае ему покажется не легкой.

Шприц также добавил, что медики являются приоритетной целью для противника. За врачами и санинструкторами во время боя охотятся чаще, чем за пулеметчиками, поскольку первые вселяют раненым надежду, рассказал он.