«Одноклассники» и «Учи.ру»: 85% педагогов используют соцсети в работе

Так, 85% респондентов заявили, что обращаются к соответствующим платформам в своей работе. Из них 85% смотрят видео и читают различные статьи при поиске информации для уроков. Еще 79% являются участниками профессиональных сообществ.

Кроме того, многие заходят в свой профиль ради чтения блогов коллег и изучения подобных страниц. Лишь 8% признались, что сами делятся полезными сведениями.