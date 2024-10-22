«Одноклассники» и «Учи.ру»: 85% педагогов используют соцсети в работе

«Одноклассники» и «Учи.ру» провели опрос среди российских учителей. Педагоги рассказали, в каких целях используют социальные сети. Результаты исследования опубликовали «Известия».
Так, 85% респондентов заявили, что обращаются к соответствующим платформам в своей работе. Из них 85% смотрят видео и читают различные статьи при поиске информации для уроков. Еще 79% являются участниками профессиональных сообществ.
Кроме того, многие заходят в свой профиль ради чтения блогов коллег и изучения подобных страниц. Лишь 8% признались, что сами делятся полезными сведениями.
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