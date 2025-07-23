Очередную шаурму закрыли в Перми из-за нарушения санитарных норм

Судебные приставы приняли решение закрыть на 45 суток кафе быстрого питания Doner kebab grill food в Перми по постановлению Роспотребнадзора. Закрытие заведения обосновывается многочисленными нарушениями санитарных норм и правил безопасности, написал сайт properm.ru .

Проверка показала наличие целого ряда недостатков, создающих угрозу здоровью клиентов и сотрудников. Так, в холодильнике хранили продукты без маркировок срока годности, персонал не имел необходимых документов о происхождении продуктов, кухня не оборудована системой централизованного водоснабжения и канализацией. Медосмотры проведены не у всех сотрудников, что противоречит нормам СанПиН.

Особое внимание уделено несоблюдению правил обработки продуктов: приготовление готовой еды и обработка сырого мяса происходило с использованием общих инструментов и поверхностей, что создавало риск бактериальных инфекций и паразитов.

Данная сеть представлена шестью аналогичными заведениями в разных районах города, что вызывает вопросы относительно безопасности остальных точек питания.