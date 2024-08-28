Обученную ИИ систему подавления БПЛА показали на Технопроме

На Технофоруме в Новосибирске производители систем защиты предприятий от беспилотников рассказали об уникальности своей новой системы подавления БПЛА. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

На площадке форума традиционно представлено множество беспилотных технологий, но акцент сделан не только на атакующих системах. Инновационная разработка — система подавления беспилотников, не имеющая аналогов.

В ее основе лежит запатентованная технология с использованием искусственного интеллекта, разработанного в России. Многие детекторы подвержены ложным срабатываниям в условиях интенсивного радиошума, и именно здесь применяются нейросети. Об этом рассказала генеральный директор компании-производителя систем охраны от беспилотников Влада Козина.

Кроме того, еще одна разработка, которая может оказать помощь российским военным, представляет собой систему перевода жестового языка.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте