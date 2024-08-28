Обученную ИИ систему подавления БПЛА показали на Технопроме

На Технофоруме в Новосибирске производители систем защиты предприятий от беспилотников рассказали об уникальности своей новой системы подавления БПЛА. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

На площадке форума традиционно представлено множество беспилотных технологий, но акцент сделан не только на атакующих системах. Инновационная разработка — система подавления беспилотников, не имеющая аналогов.

В ее основе лежит запатентованная технология с использованием искусственного интеллекта, разработанного в России. Многие детекторы подвержены ложным срабатываниям в условиях интенсивного радиошума, и именно здесь применяются нейросети. Об этом рассказала генеральный директор компании-производителя систем охраны от беспилотников Влада Козина.

Кроме того, еще одна разработка, которая может оказать помощь российским военным, представляет собой систему перевода жестового языка.