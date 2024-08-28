Обученную ИИ систему подавления БПЛА показали на Технопроме
На Технофоруме в Новосибирске производители систем защиты предприятий от беспилотников рассказали об уникальности своей новой системы подавления БПЛА. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
На площадке форума традиционно представлено множество беспилотных технологий, но акцент сделан не только на атакующих системах. Инновационная разработка — система подавления беспилотников, не имеющая аналогов.
В ее основе лежит запатентованная технология с использованием искусственного интеллекта, разработанного в России. Многие детекторы подвержены ложным срабатываниям в условиях интенсивного радиошума, и именно здесь применяются нейросети. Об этом рассказала генеральный директор компании-производителя систем охраны от беспилотников Влада Козина.
Кроме того, еще одна разработка, которая может оказать помощь российским военным, представляет собой систему перевода жестового языка.